Nike Sportswear
男子 Oversize 风加绒运动衫
¥649
匠心设计，舒适非凡。 Nike Sportswear 男子 Oversize 风加绒运动衫采用落肩设计，巧搭宽松衣袖和衣身。 加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒。 高领搭配领口拉链开襟设计，塑就精致外观
- 显示颜色： 浅卡其
- 款式： IO7828-229
Nike Sportswear
¥649
匠心设计，舒适非凡。 Nike Sportswear 男子 Oversize 风加绒运动衫采用落肩设计，巧搭宽松衣袖和衣身。 加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒。 高领搭配领口拉链开襟设计，塑就精致外观
产品细节
- 插手口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅卡其
- 款式： IO7828-229
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。