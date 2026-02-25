Nike Sportswear
女子 Oversize 风半长拉链开襟短款运动衫
16% 折让
理想单品，衣橱佳选。Nike Sportswear 女子 Oversize 风半长拉链开襟短款运动衫采用厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡。超宽松版型搭配短款设计，挺括有型。
- 显示颜色： 砂岩灰粉
- 款式： IQ3940-667
产品细节
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
