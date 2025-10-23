Nike Sportswear
女子 Oversize 风印花T恤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子 Oversize 风印花T恤采用厚实棉料，结合超宽松版型，为你带来甜美外观和休闲舒适感受。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： DR9021-133
其他细节
- 超宽松版型，塑就舒适自在外观
- 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
产品细节
- 100% 棉
- 印花图案
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
