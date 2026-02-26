Nike Sportswear
女子 Oversize 风套头连帽衫
16% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，缔造舒适非凡的日常穿着体验。落肩设计搭配超宽松版型，塑就宽大舒适感受。
- 显示颜色： 图腾黑紫
- 款式： IQ3945-515
其他细节
- 落肩设计结合宽大衣袖，营造休闲宽松的穿着感受
- 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，缔造出众舒适效果
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 加长罗纹下摆和袖口
- 大号口袋
- 丝网印制图案
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
