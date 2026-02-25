Nike Sportswear
女子 Oversize 风工装夹克
16% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风工装夹克采用超宽松版型和落肩设计，塑就时尚垂坠感。梭织帆布面料搭配柔软针织里料，为你缔造工装风格。
- 显示颜色： 粉白/粉白
- 款式： IF0337-103
产品细节
- 刺绣标志
- 弹性下摆
- 弹性袖口
- 正面口袋
- 面料：100% 棉。里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
