Nike Sportswear
女子 Oversize 风摇粒绒里料拼接夹克
12% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风摇粒绒里料拼接夹克以工装风格为灵感打造，选用帆布面料，搭配摇粒绒里料拼接，舒适耐穿，实用百搭。实用口袋设计，方便储物；正面纽扣开襟，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IQ0087-010
产品细节
- 左侧袖口刺绣标志
- 拉链插手口袋
- 面料：100% 棉。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
