 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风摇粒绒里料拼接夹克 - 黑/黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风摇粒绒里料拼接夹克

12% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风摇粒绒里料拼接夹克以工装风格为灵感打造，选用帆布面料，搭配摇粒绒里料拼接，舒适耐穿，实用百搭。实用口袋设计，方便储物；正面纽扣开襟，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IQ0087-010

产品细节

  • 左侧袖口刺绣标志
  • 拉链插手口袋
  • 面料：100% 棉。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。