 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风教练夹克 - 黑/帆白

Nike Sportswear

女子 Oversize 风教练夹克

¥599
黑/帆白
粉白/黑

Nike Sportswear 女子 Oversize 风教练夹克的灵感源自场边，采用超宽松版型和立体裁剪衣袖，塑就宽松时尚造型。采用利落锦纶面料，搭配隐藏式按扣开襟设计，塑就简约外观。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IF0213-010

Nike Sportswear

¥599

Nike Sportswear 女子 Oversize 风教练夹克的灵感源自场边，采用超宽松版型和立体裁剪衣袖，塑就宽松时尚造型。采用利落锦纶面料，搭配隐藏式按扣开襟设计，塑就简约外观。

其他细节

  • 弹性下摆搭配抽绳，可调节贴合度
  • 翻折衣领搭配顶部品牌标志按扣，塑就精致外观

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 弹性袖口
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IF0213-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。