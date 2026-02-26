Nike Sportswear
女子 Oversize 风教练夹克
16% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风教练夹克的灵感源自场边，采用超宽松版型和立体裁剪衣袖，塑就宽松时尚造型。采用利落锦纶面料，搭配隐藏式按扣开襟设计，塑就简约外观。
- 显示颜色： 粉白/黑
- 款式： IF0213-103
Nike Sportswear
其他细节
- 弹性下摆搭配抽绳，可调节贴合度
- 翻折衣领搭配顶部品牌标志按扣，塑就精致外观
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 弹性袖口
- 100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
