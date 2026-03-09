 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克 - 黑/调色/黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风梭织夹克

17% 折让

Nike Sportswear 女子 Oversize 风梭织夹克采用优质斜纹面料和匠心细节，打造精致外观。超宽松版型，塑就宽松随性外观。双向拉链设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/调色/黑
  • 款式： IF5452-010

产品细节

  • 刺绣标志
  • 拉链口袋
  • 袖口配有纽扣
  • 面料：65% 聚酯纤维/35% 粘纤。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。