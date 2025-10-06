 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫 - 黑/煤黑

Nike Sportswear

女子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫

35% 折让
黑/煤黑
貂棕/调色/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫巧妙点缀与整体设计相称的图案，令你醒目出众。法式毛圈面料巧搭别致超宽松版型，塑就出众结构感。


  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： HQ5888-010

产品细节

  • 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 袋鼠式口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： HQ5888-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。