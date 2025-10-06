Nike Sportswear
女子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫巧妙点缀与整体设计相称的图案，令你醒目出众。法式毛圈面料巧搭别致超宽松版型，塑就出众结构感。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： HQ5888-010
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 袋鼠式口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
