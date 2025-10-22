 
售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear 女子 Oversize 风短款法式毛圈套头连帽衫，打造出众格调，从容应对日常挑战。 落肩设计结合宽松衣袖，令你自如畅动，满足不同舞种与造型需求；加长罗纹下摆设计，方便向内折叠，随时匹配你的自在律动。 厚实法式毛圈面料垂坠适中，且质感轻盈，助力轻松舞动。


  • 显示颜色： 地平线绿/地平线绿
  • 款式： FV7778-370

Nike Sportswear

其他细节

  • 弹性袖口，可自主选择是否挽起
  • 正面大号倒置标志设计，大胆亮出你的街舞态度

产品细节

  • 面料/连帽里料：100% 棉。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶  
  • 加长抽绳
  • 印花和刺绣标志
  • 可机洗
尺寸与尺码

