Nike Sportswear
女子 Oversize 风缎面长袖上衣
Nike Sportswear 女子 Oversize 风缎面长袖上衣采用超宽松版型和加长剪裁，结合缎面面料，塑就出众穿着感受。滚边细节为这款精致外观增添一抹运动风格。
- 显示颜色： 冷杉绿/帆白
- 款式： IM0576-323
产品细节
- 胸部口袋饰有刺绣标志
- 弧形下摆
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
