Nike Sportswear
女子 Oversize 风针织圆领运动衫
23% 折让
匠心设计，舒适非凡。 Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织圆领运动衫采用落肩设计，巧搭宽松衣袖和衣身。 厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），缔造出众舒适效果。
- 显示颜色： 调色燕麦
- 款式： IO0487-141
产品细节
- 罗纹下摆和袖口设计
- 100% 棉
- 可机洗
