Nike Sportswear
女子 Oversize 风针织套头连帽衫
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织套头连帽衫采用厚实棉针织面料，兼具人气针织衫的舒适感受与出众设计元素，在天气转暖时为你缔造非凡穿着体验。采用略微短款剪裁，是搭配挚爱高腰紧身裤和长裤的佳选单品。
- 显示颜色： 曼陀罗橙/白色
- 款式： DM6418-861
Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织套头连帽衫采用厚实棉针织面料，兼具人气针织衫的舒适感受与出众设计元素，在天气转暖时为你缔造非凡穿着体验。采用略微短款剪裁，是搭配挚爱高腰紧身裤和长裤的佳选单品。
宽松休闲
上衣采用落肩设计和宽松衣袖，营造休闲自在的穿着感受，堪称衣橱佳选单品。
厚实棉针织面料
此款针织面料轻盈舒适，适合暖天穿着。
其他细节
- 罗纹下摆和袖口，舒适非凡，易于叠搭
- 袋鼠式口袋，提供便利储物空间
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 面料：100% 棉。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
