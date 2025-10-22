Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织套头连帽衫采用厚实棉针织面料，兼具人气针织衫的舒适感受与出众设计元素，在天气转暖时为你缔造非凡穿着体验。采用略微短款剪裁，是搭配挚爱高腰紧身裤和长裤的佳选单品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。