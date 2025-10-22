 
Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织套头连帽衫 - 曼陀罗橙/白色

Nike Sportswear

女子 Oversize 风针织套头连帽衫

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织套头连帽衫采用厚实棉针织面料，兼具人气针织衫的舒适感受与出众设计元素，在天气转暖时为你缔造非凡穿着体验。采用略微短款剪裁，是搭配挚爱高腰紧身裤和长裤的佳选单品。


  • 显示颜色： 曼陀罗橙/白色
  • 款式： DM6418-861

宽松休闲

上衣采用落肩设计和宽松衣袖，营造休闲自在的穿着感受，堪称衣橱佳选单品。

厚实棉针织面料

此款针织面料轻盈舒适，适合暖天穿着。

其他细节

  • 罗纹下摆和袖口，舒适非凡，易于叠搭
  • 袋鼠式口袋，提供便利储物空间

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 面料：100% 棉。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
