Nike Sportswear
女子 Oversize 风针织翻领衫
29% 折让
匠心设计，舒适非凡。 Nike Sportswear 女子 Oversize 风针织翻领衫采用落肩设计，巧搭宽松衣袖和衣身。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡。 领口拉链开襟和翻领设计，搭配蕾丝装饰，塑就精致外观。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IO3848-410
产品细节
- 刺绣标志
- 罗纹下摆和袖口
- 金属拉链
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
