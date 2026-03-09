Nike Sportswear
女子 Oversize 风长袖T恤
25% 折让
Nike Sportswear 女子 Oversize 风长袖T恤采用落肩设计，巧搭宽松衣身，彰显经典休闲风范。 针织棉料质感柔软且略带结构感，舒适耐穿，适合日常穿着。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO0481-047
产品细节
- 罗纹衣领与袖口
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
