Nike Sportswear
女子 Oversize 风防晒运动夹克
¥499
Nike Sportswear 女子 Oversize 风防晒运动夹克采用塔夫绸面料，质感轻盈，防紫外线性能有助抵御日晒。超宽松版型，塑就休闲外观。插肩设计搭配肘部立体剪裁，彰显运动风范。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IO1474-100
Nike Sportswear
¥499
Nike Sportswear 女子 Oversize 风防晒运动夹克采用塔夫绸面料，质感轻盈，防紫外线性能有助抵御日晒。超宽松版型，塑就休闲外观。插肩设计搭配肘部立体剪裁，彰显运动风范。
产品细节
- UPF 40+
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 弹性下摆和袖口
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IO1474-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。