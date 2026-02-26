Nike Sportswear
女子 Oversize 风高腰梭织中长裤
16% 折让
经典运动风注入现代新意。Nike Sportswear 女子 Oversize 风高腰梭织中长裤采用超宽松版型和塔夫绸面料，助你畅动自如。裤脚外侧按扣设计搭配膝部立体裁剪，为整体造型增添利落质感。
- 显示颜色： 粉白/黑
- 款式： IF0221-103
Nike Sportswear
16% 折让
经典运动风注入现代新意。Nike Sportswear 女子 Oversize 风高腰梭织中长裤采用超宽松版型和塔夫绸面料，助你畅动自如。裤脚外侧按扣设计搭配膝部立体裁剪，为整体造型增添利落质感。
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 粉白/黑
- 款式： IF0221-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。