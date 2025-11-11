Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé
女子短袖短款针织上衣
¥549
Nike Sportswear Phoenix Cozy Bouclé 女子短袖短款针织上衣采用厚实纹理针织面料，缔造舒适非凡的日常穿着体验。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/麦芽黄/砂岩灰粉
- 款式： HV2771-667
产品细节
- 99% 聚酯纤维/1% 其他纤维
- 下摆采用同面料罗纹设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
