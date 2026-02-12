Nike Sportswear Phoenix Fleece
圣诞系列女子宽松中腰加绒九分裤
30% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 圣诞系列女子宽松中腰加绒九分裤采用加绒针织面料，质感柔软且带有自然垂坠效果，塑就舒适穿着感受，彰显醒目风范。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM7475-010
Nike Sportswear Phoenix Fleece
30% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 圣诞系列女子宽松中腰加绒九分裤采用加绒针织面料，质感柔软且带有自然垂坠效果，塑就舒适穿着感受，彰显醒目风范。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 弹性腰部搭配抽绳
- 口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IM7475-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。