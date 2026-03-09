Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子加绒直筒运动裤
30% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒直筒运动裤饰有草体字样，焕新演绎经典风范。 该运动裤采用加绒针织面料，缔柔软舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM7499-010
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 中腰设计
- 口袋设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
