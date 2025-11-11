Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子加绒短款连帽衫
¥549
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒短款连帽衫采用加绒针织面料，柔软舒适。 草体字样，搭配短款剪裁和修身版型，焕新演绎经典风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM7495-010
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 刺绣耐克勾标志
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
