Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子加绒高腰阔腿长裤
16% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒高腰阔腿长裤采用加绒针织面料，内里柔软，表面触感顺滑，缔造舒适感受。
- 显示颜色： 浅矿石紫/帆白
- 款式： IH1012-226
Nike Sportswear Phoenix Fleece
16% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒高腰阔腿长裤采用加绒针织面料，内里柔软，表面触感顺滑，缔造舒适感受。
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 插手口袋
- 裤脚外侧开衩设计
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 弹性腰部搭配抽绳
- 可机洗
- 显示颜色： 浅矿石紫/帆白
- 款式： IH1012-226
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。