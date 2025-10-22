 
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒 Oversize 风标志运动裤 - 浅土褐/烟灰紫红/帆白

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子加绒 Oversize 风标志运动裤

30% 折让
浅土褐/烟灰紫红/帆白
调色暗灰/黑/帆白

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒 Oversize 风标志运动裤掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。 加绒针织面料搭配超宽松版型和醒目品牌标志，无论居家还是出行，皆可助你打造别具一格的造型。


  • 显示颜色： 浅土褐/烟灰紫红/帆白
  • 款式： FN2553-104

Nike Sportswear Phoenix Fleece

30% 折让

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒 Oversize 风标志运动裤掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。 加绒针织面料搭配超宽松版型和醒目品牌标志，无论居家还是出行，皆可助你打造别具一格的造型。

其他细节

  • 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
  • 宽版弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 弹性裤管口
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/烟灰紫红/帆白
  • 款式： FN2553-104

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。