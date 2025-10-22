Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子加绒 Oversize 风标志运动裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子加绒 Oversize 风标志运动裤掀起休闲服饰的流行风尚，舒适有型，百搭实穿。 加绒针织面料搭配超宽松版型和醒目品牌标志，无论居家还是出行，皆可助你打造别具一格的造型。
- 显示颜色： 浅土褐/烟灰紫红/帆白
- 款式： FN2553-104
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 宽版弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合
产品细节
- 侧边口袋设计
- 弹性裤管口
- 刺绣耐克勾勾标志
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/烟灰紫红/帆白
- 款式： FN2553-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
