Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子宽松全长拉链开襟短款加绒连帽衫采用宽松版型结合柔软加绒针织面料，缔造非凡舒适的日常穿着体验。 双向拉链设计，可供打造多变造型。
产品细节
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 罗纹袖口和下摆
- 加长抽绳设计
- 正面口袋
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 俏皮粉/帆白
- 款式： HV2427-675
