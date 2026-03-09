Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子高腰 Oversize 风加绒运动裤
14% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子高腰 Oversize 风加绒运动裤，以非凡舒适感受焕新升级你的日常穿搭佳选。采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，无论是出差奔波还是在家追剧，皆可让你尽享舒适感受。结合超宽松版型和高腰剪裁，营造休闲舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 大学灰/帆白
- 款式： FZ5997-009
其他细节
- 包边弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 左腿饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
