 
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风全长拉链开襟连帽衫 - 黑/帆白

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子 Oversize 风全长拉链开襟连帽衫

¥699

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风全长拉链开襟连帽衫，以非凡舒适感受焕新升级你的针织穿搭佳选。采用加长剪裁，宛如随时依偎的挚爱毛毯那般，带给你温暖舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： DQ5746-010

Nike Sportswear Phoenix Fleece

¥699

Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风全长拉链开襟连帽衫，以非凡舒适感受焕新升级你的针织穿搭佳选。采用加长剪裁，宛如随时依偎的挚爱毛毯那般，带给你温暖舒适感受。

其他细节

  • 袖口和下摆采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感
  • 加绒针织面料外层触感顺滑，内层温暖舒适，是寒冷天气条件下的理想之选
  • 四片式拼接风帽，塑就简约出众外观

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 全长拉链开襟设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： DQ5746-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。