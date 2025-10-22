Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风全长拉链开襟连帽衫
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风全长拉链开襟连帽衫，以非凡舒适感受焕新升级你的针织穿搭佳选。采用加长剪裁，宛如随时依偎的挚爱毛毯那般，带给你温暖舒适感受。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： DQ5746-010
其他细节
- 袖口和下摆采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感
- 加绒针织面料外层触感顺滑，内层温暖舒适，是寒冷天气条件下的理想之选
- 四片式拼接风帽，塑就简约出众外观
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 全长拉链开襟设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
