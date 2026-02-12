Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风加绒圆领运动衫
34% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风加绒圆领运动衫采用舒适加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。落肩衣袖结合超宽松版型，搭配加长罗纹下摆和袖口设计，打造宽松休闲外观。
- 显示颜色： 浅土褐/帆白
- 款式： FZ4271-104
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 胸部中央绣有耐克勾标志
- 可机洗
- 特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
