 

Nike Sportswear Phoenix Fleece

女子 Oversize 风半长拉链开襟短款加绒运动衫

¥409¥49918% 折让

以其非凡舒适感受，焕新升级你的针织穿搭佳选。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风半长拉链开襟短款加绒运动衫采用正合潮流的短款设计，打造叠搭佳选。这款半长拉链开襟运动衫的下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，塑就醒目外观，助你畅享舒适，在人群中脱颖而出。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： DQ5768-133

Nike Sportswear Phoenix Fleece

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以其非凡舒适感受，焕新升级你的针织穿搭佳选。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风半长拉链开襟短款加绒运动衫采用正合潮流的短款设计，打造叠搭佳选。这款半长拉链开襟运动衫的下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，塑就醒目外观，助你畅享舒适，在人群中脱颖而出。

其他细节

  • 落肩结合宽大衣袖设计，打造超宽松版型
  • 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适，是理想叠搭之选
  • 下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，提升舒适度和结构感

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 半长拉链开襟设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： DQ5768-133

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