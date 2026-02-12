以其非凡舒适感受，焕新升级你的针织穿搭佳选。Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风半长拉链开襟短款加绒运动衫采用正合潮流的短款设计，打造叠搭佳选。这款半长拉链开襟运动衫的下摆、袖口和衣领采用加长罗纹设计，塑就醒目外观，助你畅享舒适，在人群中脱颖而出。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

