Nike Sportswear Phoenix Fleece
女子 Oversize 风图案加绒翻领上衣
16% 折让
Nike Sportswear Phoenix Fleece 女子 Oversize 风图案加绒翻领上衣采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。落肩设计结合超宽松版型，搭配针织衣领和滚边细节，打造出休闲而不失整洁的外观。
- 显示颜色： 冷杉绿/石膏色
- 款式： IF0257-323
产品细节
- 刺绣图案
- 罗纹领口与袖口
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
