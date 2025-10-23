 
Nike Sportswear Pom 女子针织帽 - 浅北极粉

Nike Sportswear

Pom 女子针织帽

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Pom 女子针织帽焕新演绎假日人气款，助你在寒冷天气彰显耀眼风范。柔软耐久纱线，为你带来柔软舒适的佩戴感受。


  • 显示颜色： 浅北极粉
  • 款式： DA1807-676

Nike Sportswear

柔软舒适，光芒闪耀

Nike Sportswear Pom 女子针织帽焕新演绎假日人气款，助你在寒冷天气彰显耀眼风范。柔软耐久纱线，为你带来柔软舒适的佩戴感受。

光彩夺目

金属色元素纱线设计，不论天气如何，助你光芒四射。

舒适贴合

柔软腈纶纱线，耐久舒适。

产品细节

  • 腈纶结构
  • 面料：100% 腈纶。拼接：81% 腈纶/12% 聚酯纤维/7% 金属镀膜纤维。
  • 手洗
