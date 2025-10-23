Nike Sportswear
Pom 女子针织帽
¥249
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Pom 女子针织帽焕新演绎假日人气款，助你在寒冷天气彰显耀眼风范。柔软耐久纱线，为你带来柔软舒适的佩戴感受。
- 显示颜色： 浅北极粉
- 款式： DA1807-676
柔软舒适，光芒闪耀
光彩夺目
金属色元素纱线设计，不论天气如何，助你光芒四射。
舒适贴合
柔软腈纶纱线，耐久舒适。
产品细节
- 腈纶结构
- 面料：100% 腈纶。拼接：81% 腈纶/12% 聚酯纤维/7% 金属镀膜纤维。
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
