 
Nike Sportswear Premium Essential 男子宽松纯棉休闲T恤 - 黑

Nike Sportswear Premium Essential

男子宽松纯棉休闲T恤

¥349

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Premium Essential 男子宽松纯棉休闲T恤采用简约设计，缔造非凡舒适感受，塑就日常佳选单品。宽松版型结合厚实棉料，塑就休闲外观。


  • 显示颜色：
  • 款式： DX6309-010

其他细节

  • 全棉面料柔软舒适，彰显经典风范
  • 轻微落肩和宽松设计，营造舒适自信的穿着体验
  • 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
