 
Nike Sportswear Premium Essential 男子T恤 - 土星金/黑

Nike Sportswear Premium Essential

男子T恤

¥259

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Premium Essential 男子T恤采用厚实针织棉料，结合宽松版型。胸部饰有刺绣图案，结合侧边梭织标签，增添出众格调。


  • 显示颜色： 土星金/黑
  • 款式： DB3194-700

非凡舒适，出众体验

其他细节

  • 落肩造型结合宽松版型，赋予休闲外观
  • 厚实棉料，质感出众且富有结构感
  • 胸部饰有刺绣图案，为顺滑针织面料增添纹理质感
  • 下摆上方的左侧接缝饰有梭织标签

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。