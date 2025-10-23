Nike Sportswear Premium Essential
男子T恤
¥259
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Premium Essential 男子T恤采用厚实针织棉料，结合宽松版型。胸部饰有刺绣图案，结合侧边梭织标签，增添出众格调。
- 显示颜色： 土星金/黑
- 款式： DB3194-700
非凡舒适，出众体验
其他细节
- 落肩造型结合宽松版型，赋予休闲外观
- 厚实棉料，质感出众且富有结构感
- 胸部饰有刺绣图案，为顺滑针织面料增添纹理质感
- 下摆上方的左侧接缝饰有梭织标签
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
