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Nike Sportswear Premium Essentials 男子T恤 - 帆白

Nike Sportswear Premium Essentials

男子短袖T恤

17% 折让
帆白
暗泥灰

Nike Sportswear Premium Essentials 男子短袖T恤采用柔软针织棉料，结合轻微落肩和宽松版型，上身即可营造熟悉的挚爱T恤质感。匠心图案旨在致敬户外活动，轻松百搭，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HF6172-133

Nike Sportswear Premium Essentials

17% 折让

Nike Sportswear Premium Essentials 男子短袖T恤采用柔软针织棉料，结合轻微落肩和宽松版型，上身即可营造熟悉的挚爱T恤质感。匠心图案旨在致敬户外活动，轻松百搭，适合日常穿着。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HF6172-133

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