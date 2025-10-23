Nike Sportswear Premium Essentials
男子长袖T恤
23% 折让
Nike Sportswear Premium Essentials 男子长袖T恤采用宽松版型，营造舒适感受，塑就自在休闲外观。厚实棉料，质感柔软。正面中央饰有精致刺绣 Futura 标志，塑就经典 Nike 外观；搭配圆领设计，缔造简洁利落风范。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： DO7391-100
宽松版型，长袖设计，不妨一试
其他细节
- 宽松版型搭配落肩衣袖，营造休闲外观和出众质感
- 厚实棉质面料兼具垂坠挺括外观和舒适手感，彰显利落风范
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 刺绣 Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
- 梭织标签
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
