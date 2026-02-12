 
Nike Sportswear Premium Essentials 男子长袖T恤 - 白色/白色

Nike Sportswear Premium Essentials

男子长袖T恤

11% 折让
白色/白色
黑/黑

Nike Sportswear Premium Essentials 男子长袖T恤采用宽松版型，营造舒适感受，塑就自在休闲外观。厚实棉料，质感柔软。正面中央饰有精致刺绣 Futura 标志，塑就经典 Nike 外观；搭配圆领设计，缔造简洁利落风范。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DO7391-100

宽松版型，长袖设计，不妨一试

其他细节

其他细节

  • 宽松版型搭配落肩衣袖，营造休闲外观和出众质感
  • 厚实棉质面料兼具垂坠挺括外观和舒适手感，彰显利落风范

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 刺绣 Futura 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 梭织标签
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。