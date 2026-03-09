Nike Sportswear Premium Essentials
男子T恤
¥349
经典再现。Nike Sportswear Premium Essentials 男子T恤采用厚实棉料和宽松版型，富有结构感，打造舒适耐穿的日常穿着体验。
- 显示颜色： 椰奶色
- 款式： IH1374-113
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
