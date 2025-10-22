Nike Sportswear Premium Essentials
男子T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Premium Essentials 男子T恤采用简约设计，缔造非凡舒适感受，塑就日常佳选单品。宽松版型搭配厚实棉料，塑就挺括外观和质感。
- 显示颜色： 烟灰
- 款式： DX6307-084
其他细节
- 全棉面料柔软舒适，彰显经典风范
- 轻微落肩和宽松设计，营造舒适自信的穿着体验
- 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
