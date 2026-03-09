Nike Sportswear Premium Essentials
男子T恤
¥349
经典再现。版型宽松的 Nike Sportswear Premium Essentials 男子T恤采用优质厚实棉料，造型挺括，打造耐穿舒适的日常体验。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IH1352-030
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
