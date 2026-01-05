Nike Sportswear Puffle
双肩包
25% 折让
Nike Sportswear Puffle 双肩包便于轻松携带随身物品，尽显时尚风范。 这款双肩包采用优质材料和蓬松设计。 大号主袋采用抽绳束紧封口设计，搭配耐克勾标志调节扣，帮助安全收纳随身物品。 抽绳束紧侧袋，营造井然有序的存储空间。
- 显示颜色： 魅力粉/黑/黑
- 款式： HQ6693-606
产品细节
- 可调节肩带
- 尺寸：27 x 30 x 15 厘米
- 容积：约 9 升
- 重量：约 352 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
