Nike Sportswear Puffle 双肩包便于轻松携带随身物品，尽显时尚风范。 这款双肩包采用优质材料和蓬松设计。 大号主袋采用抽绳束紧封口设计，搭配耐克勾标志调节扣，帮助安全收纳随身物品。 抽绳束紧侧袋，营造井然有序的存储空间。


  • 显示颜色： 黑/铁灰/黑
  • 款式： HQ6693-010

产品细节

  • 可调节肩带
  • 尺寸：27 x 30 x 15 厘米
  • 容积：约 9 升
  • 重量：约 352 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
