Nike Sportswear Puffle
小号托特包
28% 折让
体积小巧，风格出众。 Nike Sportswear Puffle 小号托特包采用优质材料和蓬松设计。 主袋采用抽绳束紧封口设计，搭配耐克勾标志调节扣，帮助安全收纳随身物品。 可调节斜挎肩带搭配提手设计，打造不同携背方式。
- 显示颜色： 浅骨色/貂棕/帆白
- 款式： HQ6709-072
产品细节
- 尺寸：20 x 15 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
