Nike Sportswear Puffle
托特包
23% 折让
Nike Sportswear Puffle 托特包便于轻松携带随身物品，尽显时尚风范。该款托特包采用优质材料和蓬松设计。大号主袋采用抽绳束紧封口设计，搭配耐克勾标志调节扣，帮助安全收纳随身物品。内置拉链口袋，打造井然有序的收纳格局。
- 显示颜色： 黑/铁灰/黑
- 款式： HQ0220-010
产品细节
- 尺寸：30 x 60 x 28 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
