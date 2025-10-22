Nike Sportswear Rally
女子连帽衫
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Rally 女子连帽衫采用柔软针织面料，是日常穿搭的理想之选。 抽绳风帽设计，增强舒适包覆效果。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CU1507-010
柔软舒适，纯粹感受
其他细节
- 针织面料，是日常穿搭的理想之选
- 出众设计打造轻松休闲风格
- 抽绳风帽设计，增强舒适包覆效果
- 袋鼠式口袋，提供便利储物空间
- 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身
- 连肩衣袖移除肩缝设计，令手臂运动自如
产品细节
- 面料：58% 棉/25% 粘纤/17% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
