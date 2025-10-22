 
Nike Sportswear Rally 女子连帽衫 - 黑/黑/白色

Nike Sportswear Rally

女子连帽衫

¥449

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Rally 女子连帽衫采用柔软针织面料，是日常穿搭的理想之选。 抽绳风帽设计，增强舒适包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CU1507-010

柔软舒适，纯粹感受

其他细节

  • 针织面料，是日常穿搭的理想之选
  • 出众设计打造轻松休闲风格
  • 抽绳风帽设计，增强舒适包覆效果
  • 袋鼠式口袋，提供便利储物空间
  • 罗纹袖口和下摆，有助稳固衣身
  • 连肩衣袖移除肩缝设计，令手臂运动自如

产品细节

  • 面料：58% 棉/25% 粘纤/17% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。