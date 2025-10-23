Nike Sportswear Repel
女子夹克
¥749
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear 女子夹克休闲舒适，彰显复古风范，塑就理想叠搭选择。梭织面料，轻盈耐穿。网眼布里料，塑就出众透气性，令你畅享干爽体验。该产品由 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 白色/浅骨色/黑
- 款式： CZ8801-100
宽松设计，彰显个性
Nike Sportswear 女子夹克休闲舒适，彰显复古风范，塑就理想叠搭选择。梭织面料，轻盈耐穿。网眼布里料，塑就出众透气性，令你畅享干爽体验。该产品由 100% 再生聚酯纤维制成。
梭织面料
轻盈梭织设计，触感顺滑。
宽松舒适
落肩设计结合超宽松版型，为休闲款式增添舒适感受。
出众 Swoosh 设计
胸前、背面和衣袖处的 Swoosh 印花细节，彰显你对品牌时尚风范的热爱。
其他细节
- 弹性下摆和袖口，塑就舒适贴合感受
- 梭织面料搭配网眼布里料，营造出众透气性
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
