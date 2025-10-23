 
Nike Sportswear Repel 女子夹克 - 白色/浅骨色/黑

Nike Sportswear Repel

女子夹克

¥749

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear 女子夹克休闲舒适，彰显复古风范，塑就理想叠搭选择。梭织面料，轻盈耐穿。网眼布里料，塑就出众透气性，令你畅享干爽体验。该产品由 100% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 白色/浅骨色/黑
  • 款式： CZ8801-100

宽松设计，彰显个性

Nike Sportswear 女子夹克休闲舒适，彰显复古风范，塑就理想叠搭选择。梭织面料，轻盈耐穿。网眼布里料，塑就出众透气性，令你畅享干爽体验。该产品由 100% 再生聚酯纤维制成。

梭织面料

轻盈梭织设计，触感顺滑。

宽松舒适

落肩设计结合超宽松版型，为休闲款式增添舒适感受。

出众 Swoosh 设计

胸前、背面和衣袖处的 Swoosh 印花细节，彰显你对品牌时尚风范的热爱。

其他细节

  • 弹性下摆和袖口，塑就舒适贴合感受
  • 梭织面料搭配网眼布里料，营造出众透气性

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。