 
Nike Sportswear RPM Small Item 单肩包 - 浅柠色/浅柠色/草皮橙

Nike Sportswear RPM

Small Item 单肩包

¥349

售罄：

此配色当前无货

没有口袋？不是问题。Nike Sportswear RPM Small Item 单肩包可存放小物件，助你尽情欢呼、吃喝和舞动。2 个拉链口袋，便于有序收纳基本物件，方便抓取。


  • 显示颜色： 浅柠色/浅柠色/草皮橙
  • 款式： DH3079-383

时尚风采，轻松收纳

其他细节

  • 细节的设计灵感源自节日产品，尽显非凡格调
  • 密实梭织织物材料，经久耐用
  • 主袋储物空间充足，适合外出携带
  • 正面拉链口袋，为装备提供额外存储空间
  • 可调节固定带，定制专属贴合感

产品细节

  • 53 x 9 x 17 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
