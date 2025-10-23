Nike Sportswear RPM
Small Item 单肩包
¥349
售罄：
此配色当前无货
没有口袋？不是问题。Nike Sportswear RPM Small Item 单肩包可存放小物件，助你尽情欢呼、吃喝和舞动。2 个拉链口袋，便于有序收纳基本物件，方便抓取。
- 显示颜色： 浅柠色/浅柠色/草皮橙
- 款式： DH3079-383
时尚风采，轻松收纳
没有口袋？不是问题。Nike Sportswear RPM Small Item 单肩包可存放小物件，助你尽情欢呼、吃喝和舞动。2 个拉链口袋，便于有序收纳基本物件，方便抓取。
其他细节
- 细节的设计灵感源自节日产品，尽显非凡格调
- 密实梭织织物材料，经久耐用
- 主袋储物空间充足，适合外出携带
- 正面拉链口袋，为装备提供额外存储空间
- 可调节固定带，定制专属贴合感
产品细节
- 53 x 9 x 17 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅柠色/浅柠色/草皮橙
- 款式： DH3079-383
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
