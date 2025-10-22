Nike Sportswear SNKR Sox
运动袜（2 双）
¥99
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear SNKR Sox 运动袜（2 双）采用匠心打造，从备受你喜爱的运动鞋中汲取设计灵感，提供你所需要的出众舒适感受，堪称理想配饰。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： CK5607-100
个性风范
其他细节
其他细节
- 柔软缓震配置，塑就非凡舒适脚感
- 重复 Swoosh 图案，包覆足部和脚踝
- 脚踝和中筒两种长度设计，助你选择适合造型
产品细节
- 脚面主体：聚酯纤维/其他纤维。脚面提花：聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
