 
Nike Sportswear SNKR Sox 运动袜（2 双） - 白色/黑

Nike Sportswear SNKR Sox

运动袜（2 双）

¥99
白色/黑
多色

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear SNKR Sox 运动袜（2 双）采用匠心打造，从备受你喜爱的运动鞋中汲取设计灵感，提供你所需要的出众舒适感受，堪称理想配饰。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CK5607-100

Nike Sportswear SNKR Sox

¥99

个性风范

Nike Sportswear SNKR Sox 运动袜（2 双）采用匠心打造，从备受你喜爱的运动鞋中汲取设计灵感，提供你所需要的出众舒适感受，堪称理想配饰。

其他细节

  • 柔软缓震配置，塑就非凡舒适脚感
  • 重复 Swoosh 图案，包覆足部和脚踝
  • 脚踝和中筒两种长度设计，助你选择适合造型

产品细节

  • 脚面主体：聚酯纤维/其他纤维。脚面提花：聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： CK5607-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。