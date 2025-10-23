 
Nike Sportswear Sole 男子T恤 - 黑

Nike Sportswear

Sole 男子T恤

34% 折让

售罄：

此配色当前无货

正如其他值得做的事情一样，壮大运动鞋系列也需要时间、精力和一点点运气。 Nike Sportswear Sole 男子T恤采用轻盈棉料，结合经典版型设计，塑就心无旁骛的柔软穿着体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： DQ1038-010

Nike Sportswear

34% 折让

尽显运动鞋魅力

正如其他值得做的事情一样，壮大运动鞋系列也需要时间、精力和一点点运气。 Nike Sportswear Sole 男子T恤采用轻盈棉料，结合经典版型设计，塑就心无旁骛的柔软穿着体验。

其他细节

  • 经典T恤版型，塑就一身休闲风范
  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 梭织标签，鼓励你壮大运动鞋系列

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DQ1038-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。