 
Nike Sportswear "Sole Craft" 男子口袋T恤 - 白色

男子口袋T恤

白色
黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear "Sole Craft" 男子口袋T恤采用针织棉料，搭配宽松版型，柔软舒适，略显结构感。正面饰有活泼图案，让你随时随地散发正能量。


Nike Sportswear“Sole Craft”

别致格调

Nike Sportswear "Sole Craft" 男子口袋T恤采用针织棉料，搭配宽松版型，柔软舒适，略显结构感。正面饰有活泼图案，让你随时随地散发正能量。

其他细节

  • 采用顺滑棉料，略带自然垂坠效果，打造升级外观和质感
  • 落肩造型结合宽松版型，打造宽松休闲外观

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹衣领
  • 左胸口袋设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
