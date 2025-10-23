Nike Sportswear“Sole Craft”
男子口袋T恤
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear "Sole Craft" 男子口袋T恤采用针织棉料，搭配宽松版型，柔软舒适，略显结构感。正面饰有活泼图案，让你随时随地散发正能量。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DR7967-100
Nike Sportswear“Sole Craft”
¥299
别致格调
其他细节
- 采用顺滑棉料，略带自然垂坠效果，打造升级外观和质感
- 落肩造型结合宽松版型，打造宽松休闲外观
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹衣领
- 左胸口袋设计
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
